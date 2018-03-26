Создана специальная версия загоризонтной радиолокационной станции «» для работы в Арктике.

Изделие отличается улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех, сообщили в пресс-службе разработчика — оборонного холдинга «РТИ».

Такую РЛС предполагалось установить в Заполярье ещё в 2016 году, , однако сроки её развёртывания были перенесены. На Крайнем Севере планируется развернуть несколько «Подсолнухов».

Создание полярного радара для военных анонсировалось как минимум с 2015 года. Над РЛС трудились в НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» («НИИДАР»), входящий в «РТИ».

В 2017 году Минобороны России намеревалось закупить «Подсолнухи» для размещения в Арктике, а также на южном и западном рубежах России. Сегодня на боевом дежурстве стоят три таких станции: на Охотском, Японском и Каспийском морях.

РЛС «Подсолнух» способна контролировать 200-мильную прибрежную зону. Станция позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны. Радар «Подсолнух» прошёл государственные испытания ещё в 2006 году.

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