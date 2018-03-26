между погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, которых опознали в медицинских учреждениях, нет иностранцев, в частности граждан Украины. Об этом сообщили в консульстве Украины в Новосибирске.

"Из 64 тел погибших при пожаре в Кемерове по состоянию на 17:00 (по местному времени - ред.) было опознано 15, иностранцев, в том числе украинцев, между них нет", - сообщили в консульстве.

Кроме того, по информации украинских представителей, из 44 человек, которые пострадали и находятся в больнице, украинцев тоже нет.

Как сообщили в консульстве, пока найдено 64 тела, однако существует вероятность того, что погибших больше.

"Все тела, которые можно было достать, были направлены на экспертизу ДНК, результаты будут через сутки или двое", - отметили в консульстве.

Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружили 64 тела.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта.

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