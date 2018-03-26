По данным источников, он был предварительно госпитализирован

По информации " МК ", накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце.

Мавроди был госпитализирован в шестьдесят седьмом горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он умер.

Впоследствии источник РБК в МВД подтвердило эту информацию, собеседник сказал, что Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте, где он проживал.

Сергей Мавроди был основателем скандально известной финансовой пирамиды "МММ". В 2007 году он был осужден за обман к 4,5 годам тюрьмы. На момент вынесения приговора он уже отбыл почти весь срок в СИЗО.

Справка:

"МММ" считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших и нанесенного ущерба.

Фирма "МММ" была создана еще в 1989 году как кооператив и превращена в акционерное общество в октябре 1992.

Название, получила знаменитысть, представляла собой аббревиатуру начальных букв фамилий основателей - братьев Сергея и Вячеслава Мавроди и Ольги Мельниковой.

Мельникова и Вячеслав Мавроди понадобились только потому, что для регистрации по тогдашним законам требовались три учредителя.

Единоличным владельцем и организатором дела, которая переросла в одну из самых грандиозных финансовых афер всех времен, с начала и до конца был инженер-программист Сергей Мавроди.

На первых порах "МММ" торговала импортной оргтехникой. 1 февраля 1994 в свободную продажу поступили акции АО "МММ" номинальной стоимостью в тысячу рублей (около 65 центов по тогдашнему курсу).

Официально "МММ" была обычным акционерным обществом, которое обещало через год выплату дивидендов.

Мавроди обещал владельцам акций по первому требованию выкупать их по цене, которую определял он сам. Цена постоянно росла, и к июлю достигла 125 000 рублей за одну акцию.

Курс акций "МММ" и прогноз на ближайшие две недели стали ежедневно публиковаться в СМИ, и скоро стали вызывать у публики не меньший интерес, чем курс доллара.

"МММ" не занималось ни производством, ни даже перепродажей чего бы то ни было, а представляло собой классическую финансовую пирамиду.