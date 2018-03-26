В одном из районов Николаева из-за примерно вдвое меньшего
количества маршруток на остановках собирались очереди по 60–70
человек, жители ждали транспорта по 40 минут, пишут местные СМИ.
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перевозчиков Николаева объявила забастовку Фото: novosti-n.org
Из-за примерно вдвое меньшего количества маршруток на остановках
собирались очереди по 60–70 человек.В микрорайонах Северный и
Соляные жители ждали транспорта по 40 минут. В горисполкоме
заявили изданию, что уже обратились к перевозчикам за
разъяснениями. Городские власти уверяют, что в других районах
города проблем с пассажирскими перевозками нет.
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