В одном из районов Николаева из-за примерно вдвое меньшего количества маршруток на остановках собирались очереди по 60–70 человек, жители ждали транспорта по 40 минут, пишут местные СМИ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Часть перевозчиков Николаева объявила забастовку Фото: novosti-n.org Из-за примерно вдвое меньшего количества маршруток на остановках собирались очереди по 60–70 человек.В микрорайонах Северный и Соляные жители ждали транспорта по 40 минут. В горисполкоме заявили изданию, что уже обратились к перевозчикам за разъяснениями. Городские власти уверяют, что в других районах города проблем с пассажирскими перевозками нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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