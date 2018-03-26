Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений США о намерении выслать российских дипломатов, передает со ссылкой на РИА Новости.

“Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов, будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ”, — сказал Песков.

Он добавил, что в таких случаях российская сторона руководствуется принципом взаимности.

Напомним, 22 марта, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве “решительный ответ” и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.

Как сообщал , на заседании Совета национальной безопасности США, которое состоялось в пятницу, 23 марта, обсуждались меры реагирования на отравление в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

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