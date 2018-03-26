По состоянию на 18.00 по местному времени (14.00 по Киеву) удалось идентифицировать тела 17 жертв пожара в торговом центре в российском Кемерово, сообщили в МЧС РФ. между погибших в результате пожара есть дети Фото: ЕРА Он добавил, что погибших тяжело идентифицировать.Замглавы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что по состоянию на 18.00 по местному времени (14.00 по Киеву) удалось идентифицировать тела 17 жертв. По данным МЧС, только из-под завалов извлекли 58 тело. В зоне чрезвычайной ситуации остаются шесть человек.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Задержаны четыре человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки погибших торговом российском кемерово мчс Теги: мир