Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (№6403) может вызвать беспорядок на строительном рынке. Об этом в комментарии рассказал знаток по недвижимости Анатолий Топал.

Эксперт прокомментировал заложенную в проекте законодательную инициативу об отмене детальных планов территорий (ДПТ), не соответствующих действующим генпланам городов, в том числе и столичному Генплану, принятому в 2008 году. Новые детальные планы территорий можно будет утвердить только с принятием новых генеральных планов городов, однако, например, в столице, новый генеральный план находится в стадии разработки уже 10 лет, а действующий, рассчитанный до 2020 года, большинство считает таким, что не соответствует реалиям, и следовательно на сегодня застройщики часто ориентируются на ДПТ.

"Я думаю, что это (принятие законопроекта №6403 в существующей редакции - ред.) может привести к определенному хаосу, недоразумениям в работе. Нужно сделать определенные требования в переходных положениях - что действующие ДПТ действуют до утверждения нового Генплана. Примечание. Потому что будет так: получили согласие по существующему, а его отменяют, а как вводить в эксплуатацию? Ждать, пока новый Генплан введут? Это же инвесторы пострадают и добросовестные застройщики. Тем, кому все равно, и кто вводит "за деньги" - на них это никак не отобразиться, а вот честные добросовестные застройщики на самом деле пострадают, как и люди, которые ждут свои квартиры", - считает знаток.

Напомним, законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (№6403) зарегистрирован ВР в апреле 2017 года. В ноябре 2017 года нардепы одобрили законопроект в первом чтении. Инициаторы законодательных изменений отмечают, что имеют целью упорядочить градостроительную деятельность, устранив, в частности противоречия между ДПТ и Генеральными планами.

Также законопроектом предлагается ввести новый вид документации по пространственному планированию на местном уровне - план объединенной территориальной общины; расширить полномочия органов местного самоуправления путем введения местных правил регулирования застройки, устанавливающих порядок регулирования застройки и другого использования территорий и объектов в населенных пунктах, на территориях объединенных территориальных общин, а также обеспечения доступа инвесторов и общественности к документации по пространственному планированию через государственный список документации по пространственному планированию на региональном и местном уровнях на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и ряд других новшеств.

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