Каких-либо официальных заявлений из Вашингтона по поводу высылки российских дипломатов в Кремле пока не видели, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США Фото: ЕРА Он отметил, что каких-либо официальных заявлений из Вашингтона по поводу возможной высылки в Кремле пока не видели. Песков подчеркнул, что "в каждом подобном случае будет работать принцип взаимности".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что выслать сотрудников российских дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза.По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп может выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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