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Песков о возможном намерении Вашингтона выслать российских дипломатов: В каждом подобном случае будет работать принцип взаимности
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26.03.2018 14:03
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Каких-либо официальных заявлений из Вашингтона по поводу высылки
российских дипломатов в Кремле пока не видели, отметил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков
прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США
Фото: ЕРА Он отметил, что каких-либо официальных заявлений из
Вашингтона по поводу возможной высылки в Кремле пока не видели.
Песков подчеркнул, что "в каждом подобном случае будет работать
принцип взаимности".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили
отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата
Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало,
что Франция, Польша, Литва, Латвия и
Эстония рассматривают возможность высылки российских
дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Издание The Times со
ссылкой на источники сообщило, что выслать сотрудников российских
дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза.По данным
Bloomberg, президент США Дональд Трамп может выслать из страны
десятки российских дипломатов в ответ на отравление
Скрипаля.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006
году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.
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