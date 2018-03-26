15 марта страна навсегда простилась с народным артистом, человеком с большой буквы Олегом Табаковым. Актер скончался на 83-м году жизни от продолжительной болезни, пишет со ссылкой на .

Поклонники с ужасом осознают, что с каждым годом от нас уходят великие старики, на чьих фильмах выросло не одно поколение.

На похороны Олега Табакова пришли его коллеги и друзья, благодаря которым осталось неповторимое наследие советского кинематографа.

Еще вчера они блистали на экранах, показывая игру настоящих актеров, любящих свое дело. Пока еще живые, но заметно постаревшие Гафт, Ширвиндт, Юрский, Любшин пришли проводить своего близкого друга.

“Глядя на этих очень немолодых и очень нездоровых, и таких любимых мастеров, ко многим помимо воли приходила одна и та же мысль. От нас быстро уходит эпоха.

Эпоха тех, кто никогда не выпячивал свое величие, но уже при жизни без всяких оговорок стал поистине великим. Эпоха настоящих гениев экрана и сцены”, – прокомментировали гражданскую панихиду журналисты “Экспресс-газеты”.

Валентин Гафт, будто предчувствуя тихий вопрос поклонников: “Кто следующий?” прочитал стихи собственного сочинения. “Живых все меньше в телефонной книжке, Звенит в ушах смертельная коса, Стучат все чаще гробовые крышки, Чужие отвечают голоса”, – с трудом произнося слова зачитал актер.

В последние несколько лет мы потеряли мэтров советского кино, которые своим безграничным талантом творили историю кинематографа. В 2017 году этот мир покинули Алексей Баталов, Владимир Толоконников, Леонид Броневой, Георгий Тараторкин, Алексей . Этот год начался со смерти Михаила Державина. И вот печальный список пополнил народный любимец Олег Табаков.

На смену мэтрам приходят их ученики Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие артисты, которые уже не так молоды, как раньше… Но кого они оставляют после себя, разве есть сейчас актеры, готовые положить свою жизнь ради искусства?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира