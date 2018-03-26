Толстый кот оригинально остановил драку своих собратьев и стал хитом интернета.

Согласно видеоролику, обнародованному на Youtube, два кота стали шипеть друг на друга и драться. Однако в драку вмешался третий кот и быстро заставил собратьев разойтись - он просто подошел и лег между ними. А двум другим пушистикам ничего не оставалось, как все прекратилось.

Стоит отметить, что за день видео с пушистым миротворцем собрало 165 000 просмотров.

Как сообщал svodka.net, кот, научившийся копировать голос хозяйки, стал звездой сети . Животное практически точно воспроизводит не только английское слово "Да" (Yea), но и интонацию, с которой произносит его хозяйка.

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