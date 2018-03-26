Институт национальной памяти Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

В понедельник, 26 марта, в Варшаве состоится подписание договоров по этому делу, в котором примет участие президент ИНП Польши Ярослав Шарек и директор Государственного архива Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей. Во время так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах на территории Советского Союза были убиты не менее 111 тысяч поляков.

Президент ИНП Польши Ярослав Шарек сказал, что полученные документы напомнят о забытых жертв этого преступления. Он добавил, что благодаря этим документам можно будет узнать, прежде только, тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассказал о дорожной карте улучшения украинского-польских отношений.

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