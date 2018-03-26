В воскресенье, 25 марта, известная светская львица Пэрис Хилтон вместе с женихом Крисом Зилка посетила шумную вечеринку в Майами, на которой она потеряла свое помолвочное кольцо, сообщает ELLE

По данным источника, кольцо стоимостью два миллиона долларов слетело с пальца Хилтон во время танцев.

Стоит отметить, что как только супруги заметили пропажу, то сразу же обратились за помощью к охране ночного заведения.

"В VIP-зоне начались поиски кольца, жених Пэрис поднял на уши всех! Люди ползали под столами и отодвигали кресла", - рассказал источник.

Как сообщал svodka.net.uа, на аукционе Sotheby's кольцо с бриллиантом , которое было куплено за 10 фунтов, продали за 656 тысяч фунтов. По данным источника, владелица ювелирного украшения купила его на уличной распродаже у больницы Западного Мидлсекса в Лондоне и была уверена, что приобрела бижутерию.

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