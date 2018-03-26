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Крысин пришел в Дарницкий суд Киева, где рассматривается дело о пытках на Майдане
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26.03.2018 14:35
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Дарницкий суд Киева обязал 26 марта в принудительном порядке
доставить Юрия Крысина на подготовительное заседание по делу о
пытках на Майдане, но обвиняемый пришел в суд самостоятельно.
| Адвокаты Крысина просили перенести заседание, но суд их
ходатайство отклонил Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Крысин
проходит по этому делу в качестве обвиняемого. Другой
обвиняемый – Сергей Чемес – принимает участие
в судебном заседании по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО.В
начале заседания адвокаты Крысина попросили о переносе из-за неявки
одного из защитников – Евгения Солодко. Сторона защиты
заявила, что он находится за пределами Киева в командировке. Суд
это ходатайство отклонил.После этого адвокаты Крысина
попросили перевести рассмотрение дела в закрытый режим и обеспечить
участие их подзащитного в нем по видеосвязи. Они отметили, что
существует угроза жизни Крысина. Сторона обвинения и адвокаты
потерпевших расценили это ходатайство как попытку затянуть судебный
процесс. Они заявили, что жизни Крысина ничего не угрожает и
отметили, что он не обращался в правоохранительные органы с
заявлениями об угрозах.Суд ушел в совещательную
комнату.фотогалерея (1 из 4)
Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали /
Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали
/ Gordonua.com Первая попытка провести подготовительное заседание
была 5 марта 2018 года. Крысин и его защитники пришли на заседание,
но заявили, что не успели ознакомиться с делом. Рядом с
Дарницким судом в это время собралось несколько десятков
активистов с требованием справедливого приговора Крысину.15
марта подготовительное заседание по этому делу не состоялось
из-за неявки Крысина. Дарницкий суд обязал доставить его на
заседание 26 марта в принудительном порядке.В деле о пытках на
Майдане обвиняемыми являются Крысин и Сергей Чемес,
потерпевшими – видеооператор Владислав Иваненко, которого во
время Майдана похитили и пытали, а также жена убитого в 2014
году журналиста Вячеслава Веремия Светлана Кирилаш и его мать
Екатерина Веремий.21 января 2014 года Иваненко похитили на станции
метро "Петровка" (сейчас называется "Почайна") в Киеве после
столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора,
который был случайным прохожим, отвезли в палаточный лагерь титушек
возле метро "Бориспольская". Там его пытали. Когда выяснилось, что
Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину
инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он
предоставил для этого свою группу титушек и обещал им
вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он
охранял потерпевшего Иваненко и координировал по телефону свои
действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по
22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Сейчас Чемес содержится
под стражей и сотрудничает со следствием.Как пишет
издание "Тексты", в деле о пытках на Майдане также
рассматривается случай, произошедший 18 февраля 2014 года. Тогда
группа титушек, используя модифицированные светошумовые гранаты с
примотанными поражающими элементами, по другим данным –
самодельные взрывные устройства, совершила атаку на баррикаду на
улице Прорезная в Киеве. По этому эпизоду Чемесу и Крысину
инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению
митинга.Третий случай касается убийства в ночь на 19 февраля
2014 года в центре Киева журналиста Веремия. Его
автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать
их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину.На первое заседание в
апелляционном суде, которое проходило 1 марта, Крысин не
явился, сославшись на болезнь, в итоге суд удовлетворил ходатайство
прокурора обеспечить принудительную явку Крысина.В комментарии
"ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в суде сторону
обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители во власти,
которые помогают ему избежать наказания.
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