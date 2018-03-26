Дарницкий суд Киева обязал 26 марта в принудительном порядке доставить Юрия Крысина на подготовительное заседание по делу о пытках на Майдане, но обвиняемый пришел в суд самостоятельно. | Адвокаты Крысина просили перенести заседание, но суд их ходатайство отклонил Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Крысин проходит по этому делу в качестве обвиняемого. Другой обвиняемый – Сергей Чемес – принимает участие в судебном заседании по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО.В начале заседания адвокаты Крысина попросили о переносе из-за неявки одного из защитников – Евгения Солодко. Сторона защиты заявила, что он находится за пределами Киева в командировке. Суд это ходатайство отклонил.После этого адвокаты Крысина попросили перевести рассмотрение дела в закрытый режим и обеспечить участие их подзащитного в нем по видеосвязи. Они отметили, что существует угроза жизни Крысина. Сторона обвинения и адвокаты потерпевших расценили это ходатайство как попытку затянуть судебный процесс. Они заявили, что жизни Крысина ничего не угрожает и отметили, что он не обращался в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах.Суд ушел в совещательную комнату.фотогалерея (1 из 4) развернуть на весь экран Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Первая попытка провести подготовительное заседание была 5 марта 2018 года. Крысин и его защитники пришли на заседание, но заявили, что не успели ознакомиться с делом. Рядом с Дарницким судом в это время собралось несколько десятков активистов с требованием справедливого приговора Крысину.15 марта подготовительное заседание по этому делу не состоялось из-за неявки Крысина. Дарницкий суд обязал доставить его на заседание 26 марта в принудительном порядке.В деле о пытках на Майдане обвиняемыми являются Крысин и Сергей Чемес, потерпевшими – видеооператор Владислав Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали, а также жена убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия Светлана Кирилаш и его мать Екатерина Веремий.21 января 2014 года Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас называется "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора, который был случайным прохожим, отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская". Там его пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего Иваненко и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Сейчас Чемес содержится под стражей и сотрудничает со следствием.Как пишет издание "Тексты", в деле о пытках на Майдане также рассматривается случай, произошедший 18 февраля 2014 года. Тогда группа титушек, используя модифицированные светошумовые гранаты с примотанными поражающими элементами, по другим данным – самодельные взрывные устройства, совершила атаку на баррикаду на улице Прорезная в Киеве. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай касается убийства в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева журналиста Веремия. Его автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину.На первое заседание в апелляционном суде, которое проходило 1 марта, Крысин не явился, сославшись на болезнь, в итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора обеспечить принудительную явку Крысина.В комментарии "ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в суде сторону обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители во власти, которые помогают ему избежать наказания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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