Запомните эту дату: 25 марта в 11.19 утра 2018 года на бензоколонке в Германии после пересечения границы с Данией немецкой полицией был задержан руководитель каталонских сепаратистов Карлес Пучдемонт.

Он на автомобиле возвращался из Финляндии в Бельгию, чтобы предстать там перед местными властями, которые уже получили всеевропейский ордер на его арест. Но его задержание случилось раньше в результате совместной спецоперации испанских спецслужб и немецкой полиции. Санкцию на арест дала лично Ангела Меркель.

В Испании проправительственные газеты уже назвали эту операцию «блестящей», а сотрудничество с Германией «образцовым». И не скрывали, что за каждым шагом Пучдемонта в Финляндии по пути его следования из Хельсинки на автомобиле следили 12 агентов испанской секретной службы. Сначала планировался его арест в Дании, где секретные службы даже установили свой командный центр. Однако потом решили поймать Пучдемонта в Германии, с которой у Мадрида сложились лучшие взаимоотношения между стран ЕС: они называют их, как «превосходные». Официальный Мадрид в результатах этой спецоперации стремился не допустить возвращения Пучдемонта в Бельгию, где местные власти настроены лояльно к лидеру каталонских сепаратистов. И Германия пошла им на встречу. Захлебывающиеся от восторга испанские провластные газеты невольно подставили Меркель и подтвердили ее неблаговидную роль в этой спецоперации.

С даты ареста Пучдемонта и начнется отсчет времени грядущего развала испанского королевства. Задержанию экс-премьера Каталонии и депутата каталонского парламента предшествовало решение испанского судьи Пабло Льярены отправить за решетку практически все руководство каталонских сепаратистов, которые пока находились на свободе. Он же выдал и всеевропейский ордер на арест каталонских политиков, включая Пучдемонта, которые покинули Испанию и обосновались в основном в Брюсселе. Испанские власти сделали ставку на запуск репрессивной машины против лидеров каталонских сепаратистов. С арестом Пучдемонта и всей верхушки сепаратистов официальный Мадрид надеется обезглавить движение за независимость и таким образом решить каталонскую проблему. И явно опирается на сочувственную позицию ведущих лидеров ЕС, в первую очередь Ангелы Меркель.

Однако силовой вариант решения каталонской проблемы лишь загоняет ее вглубь, а решение проблемы переносит на улицы. В Барселоне уже прошли многотысячные митинги протеста против арестов лидеров движения за независимость. На улицах появились надписи с призывом к кампании гражданского неповиновения. А дом судьи Пабло Льярены, которые выдал ордера на аресты каталонских политиков исписали надписями с его обвинениями в фашизме. Перепуганный судья тут же обратился в полицию: отныне к нему и его родным приставлена охрана.

Не все в Испании согласны с политикой нынешнего премьера Мариано Рахоя путём репрессий притормозить процесс отделения Каталонии от Испании. Лидер третьей политической силы в стране партии «Мы можем» Иглесиас предупредил власти, что у каталонского кризиса есть только политическое решение и надо садиться за стол переговоров, а не прятать за решетки лидеров сепаратистов. Недавние повторные выборы в парламент Каталонии стали своеобразным референдумом: 70 процентов населения региона снова подтвердили приверженность курсу на отделение региона и создание каталонской республики.

И солидарная поддержка Мариано Рахоя Ангелой Меркель оказывает ему медвежью услугу. Вместо поиска компромисса премьер Испании пытается репрессиями сломить волю каталонского народа к отделению. Результат такой политики известен: народ ожесточается, борьба из стен парламента переносится на улицы, движение радикализуется и только лишь шаг остаётся до терактов на улицах и площадях Испании.

Обострение ситуации в Каталонии во многом связано с фигурой вороватого премьера Мариано Рахоя, окружение которого было поймано за руку на взятках за лоббирование интересов строительных кампаний. Испанский премьер с помощью репрессий в Каталонии решил притормозить падение популярности правящей партии и своего рейтинга. Но и тут вышла осечка: испанцы по последним опросам вывели на первое место местную каталонскую партию «Граждане», которой набрала бы больше всех голосов в испанские кортесы, если бы выборы были сегодня. Террор и репрессии, появление в Испании впервые за долгие годы политических заключённых вызвало солидарную поддержку каталонцев в других автономиях Испании, а их 17 в стране. И вот уже десятки местных политических и общественных организаций осудили практику массовых арестов лидеров Каталонии. А в Стране Басков, к примеру, на улицы вышли сотни протестующих против арестов лидеров Каталонии. Но у Мариано Рахоя нет пути к отступлению: все каналы для диалога прерваны, все переговорщики арестованы, посредничество католической церкви отклонено. И это уже даёт свои первые негативны плоды: радикальное крыло каталонского сепаратизма партия CUP, представленная в каталонском парламенте, уже заявила, что все парламентские пути получения независимости исчерпаны и надо выходить на улицы, мобилизовывать народ на акции гражданского неповиновения. Запущенная репрессивная машина толкает развитие ситуации в Каталонии именно в этом направлении.

Это потом после развала Испании на части и краха монархии Бурбонов, историки вспомнят, что был иной вариант развития истории, при котором могла сохраниться единая и неделимая Испания. Это потом напишут, что Мариано Рахою надо было только лишь сесть за стол переговоров с каталонскими лидерами и найти вариант пересмотра бюджетных отношений в сторону увеличения отчисления в казну Каталонии. И добавят: такого шага хватило бы, чтобы погасить на время искры сепаратизма, по меньшей мере расколоть ряды движения за независимость на «идейных», не готовых довольствоваться увеличением отчислений в казну региона и его большей экономической свободой, и тех, кто был бы удовлетворён экономическими уступкам власти. Но Рахой и его команда под давлением финансовых скандалов предпочли укрепить свои позиции в испанском обществе за счет жесткой риторики и репрессивных мер, популярных в то время у испанцев. Самое печальное, что все это напишут на обломках испанского королевства. Похоже, что извечная болезнь Бурбонов, правящей в Испании династии, все помнить, но ничему не учиться, заразна. И нынешний премьер Испании Мариано Рахой подхватил ее всерьёз и надолго.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира