В Китае ограничили деятельность медиа и ввели запрет на выпуск видео, которое “искажает, высмеивает или унижает классические литературные или художественные произведения”. Об этом сообщает Reuters.

Согласно мнению государственного регулятора по печати, радио и телевидения, любой подобный контент может “подорвать социалистические устои” и угрожать авторитету главы страны Си Цзиньпину. На представителей медиа такое решение повлияло отрицательно.

“Это означает, что многим производителям такого контента придется делать их материалы более серьезными. Те, кто не будет придерживаться требований, немедленно будут закрыты”, - рассказал один из аналитиков в Пекине Ву Цзянь.

Также, команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже охотно удалила все видео в рамках “самоконтроля, очищения и улучшения”.

Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.

Как сообщал svodka.net, в Китайской Народной Республике заблокировали как минимум 13 тысяч сайтов в течение последних трех лет.

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