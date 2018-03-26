Усатый фашистский прихвостень недоЭрнст недоГанфштенгль, видимо, имел в виду, что Владимир Путин устанавливает дружественные связи со всеми странами мира путем террористических актов на их территории,

Об этом на своей странице в Facebook написал Слава Раибнович, информирует svodka.net.

Путин – классический фашист, демонтировавший российское государство и создавший свое, преступное, фашистское государство. Песков, сегодняшний недоЭрнст недоГанфштенгль, вчера это подтвердил и отлил в граните.

Выступая в эфире пропагандистской телепрограммы «Итоги недели» канала НТВ (когда-то это был тот самый популярнейший независимый телеканал, который Путин разгромил первым, еще на заре фашизации России), Песков – недоЭрнст недоГанфштенгль – рассказал о «новом Путине». «Это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем». При этом Песков – недоЭрнст недоГанфштенгль – отметил, что Путин «не бросает слов на ветер» и «неоднократно доказывал, что он не популист».

НедоЭрнст недоГанфштенгль рассказал и о внешнеполитическом курсе своего фюрера. Он отметил, что основным (!) вектором (!!) для Владимира Путина (!!!) является установление дружественных связей (!!!!) со всеми странами мира (!!!!!). Однако, мол, он «никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России».

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Усатый фашистский прихвостень недоЭрнст недоГанфштенгль, видимо, имел в виду, что Владимир Путин устанавливает дружественные связи со всеми странами мира путем террористических актов на их территории, с применением радиоактивных и отравляющих веществ массового поражения; путем международной торговли кокаином через все российские дипмиссии своего фашистского государства, со всей «классикой» отмывания денежных средств; путем нападения на соседние страны, массового убийства их граждан и аннексии их территорий, вне зависимости от международных договоров и норм государственного поведения; путем сбития иностранных военно-транспортных и пассажирских самолетов из своего оружия прямо с иностранной территории; путем бомбардировок мирного гражданского населения «на дальних подступах»; путем подкупа иностранных политиков и попыток госпереворотов в других государствах; путем вмешательства в выборные процессы других стран; и так далее, и прочее, и прочее… Видимо, именно в этом заключаются «красные линии национальных интересов» фашистской России Путина, когда другие страны дают Путину и его фашизму отпор.

Также усатый фашистский прихвостень недоЭрнст недоГанфштенгль рассказал, что у фюрера Путина есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Рейхстагу… простите, Федеральному собранию. «Сейчас письмо будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация». Видимо, «юридически оформить» необходимо компьютерную анимацию 11-летней давности про то, как боеголовки фашистской России летят аннигилировать Флориду и остальные штаты Америки.

Плохо кончит не только Путин. Плохо кончим все мы. Ведь это уже было.

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