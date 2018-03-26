Мэр Киева, не приходя в сознание, собрался баллотироваться на пост президента. Соответствующее заявление Виталик сделал прямо в Германии, куда он прибыл по какому-то левому поводу.

Подписывал какие-то соглашения о «дигитализации» по внедрению проекта «Смарт сити». Причем далеко не факт, что Кличко понимает, куда он баллотируется. В прошлый раз тоже так было: хотел в президенты, случайно забрел в какой-то венский хостел, встретил там Фирташа и Порошенко. В результате стал мэром Киева. Возможно, на этот раз будет примерно то же. Шоу начинается.

Опять-таки вряд ли Кличко понимает весь символизм ситуации. Ему написали сценарий, в соответствии с которым старт его избирательной кампании начинается в самой развитой стране Евросоюза после благополучного пришествия (в четвертый раз) Ангелы Меркель на должность канцлера. Как бы подразумевается, что любимица мусульманских беженцев люто поддерживает выдвижение Виталика. Но, как со значением сказал Кличко, предварительно поиграв бугристыми мышцами на лобных долях, он не собирается бросать киевлян. Надо много доделать. Виталик, забей! Иди в президенты! В столице уже не надо ничего «доделывать». Совершенно бессмысленная затея. Город уже давно стал «умным», превратился в «мощный транснациональный хаб», и на всех пустырях Троещины разбиты прекрасные «технопарки». На Оболони в домах, которые не видят горячей воды по полгода, отчетливо попахивает «европейскими кластерами». Снег, как и прогнозировали астрологи из мэрии, действительно тает. Причем вместе с асфальтом. Осталось дождаться, пока миллионы нанороботов в красивых жилетах со светоотражающей поверхностью в районе паха начнут самостоятельно затягивать обнажившиеся после зимы рубцы на асфальте. Или попросту ямы. Работа уже кипит. Тысячи работников коммунальных служб высыпали в час пик на улицы столицы и с параноидальной тщательностью чистят поребрики. То есть бордюры. Не знаю, в чем тут смысл, но вид отдраенных бордюров Виталика почему-то успокаивает.

Да, Кличко невероятно много сделал для мегаполиса. Он почти уничтожил киоски вместе с индивидуальными предпринимателями и переименовал практически все улицы и проспекты Киева. Я вообще не понимаю, где и что находится. Появились сотни новых улиц. То есть улицы, с...ка, прежние. Помню все их трещинки, разломы и ямы. Но названия совсем другие. Имена созвучны #зоряншкиряк, какие-то «герои» войны с Россией… Сразу чувствуется европейское веяние.

Кроме сноса киосков, Кличко создал прекрасную зону развлечений в историческом районе Киева – на Подоле. Там теперь торчит гигантское колесо обозрения. Можно подняться на невероятную высоту и полюбоваться великолепной помойкой в виде «пешеходной зоны». Аж дух захватывает.

Поэтому вместе с Меркель (хотя она наверняка не в курсе) жестко поддерживаю намерение Кличко идти в президенты. Человек весь март, в разгар путинских снегопадов, занимался «сноукайтингом» на замерзших прудах. Пресс-служба не успевала соответствующие фотки постить. Два раза он навернулся со своего «кайта», один раз с велосипеда с электромоторчиком. Думаю, пора ему идти в президенты. Из всех придурков, которые возглавляли «революцию гидности», Виталик самый безобидный. Нет, правда! Вспомните троицу с майдана: Тягнибок, Яценюк и Кличко. Олежка организовывал теракт под Радой (четыре нацгвардейца погибли), Сеня на должности премьера зарекомендовал себя выдающимся строителем «европейского вала» с блек-джеком и шлюхами. Мало кто не хотел исполнения революционного пророчества: «куля в лоб, так куля в лоб». На их фоне Кличко просто, с…ка, политический ангел. Да, он дебил. Но именно это в нем и привлекает. Любое его публичное выступление превращается в незабываемое шоу, а фразы Виталика идут в народ. Нет в нашей счастливой стране человека, который бы с ходу не привел три-пять цитат Кличко по памяти. О чем это свидетельствует? О всеобщей любви масс к юродивым и умалишенным. По большому счету, Виталик является безобидным имбецилом. Не в состоянии толкать длинные речи, поскольку языком не владеет. Как украинским, так и всеми другими. Любое его появление на международных форумах вызывает ажиотаж. Все предчувствуют веселые репризы, шутки и опровержения со стороны «Старбакса» и «Икеи». Виталик раз двадцать анонсировал их приход на украинский рынок. Каждый раз менеджеры упомянутых корпораций клялись, что у них и в мыслях такого не было. Разве что не крестились. Ну сионисты… Что с них взять.

Поэтому пора Кличко стать гауляйтером нации. Первый заход четыре года назад оказался «мимо кассы». Повторю: никакой вины Виталика в этом нет. Он говорил с мертвыми активистами майдана и милиционерами. Все в один голос просили: Виталик, иди в президенты! И занесла же его нелегкая в Вену! Охмурили честного спортсмена хитрые и коварные олигархи. Двадцать восемь часов длились переговоры. Правда, большую часть времени Виталя либо спал, либо игрался с котенком. Но по итогу стал мэром Киева. Теперь у него есть исторический шанс. Да, по рейтингу Кличко пока рвет в клочья одного Сеню. Однако рейтинг – дело наживное. Достаточно организовать нормальный предвыборный тур по стране и провести дебаты в прямом эфире. И поднимется у Кличко рейтинг до космических вершин. Да, петь, как Вакарчук, Виталий не умеет. Да и мало кто может так петь, как Слава, не выговаривая значительное количество букв. Или звуков. Круче только спикер Парубий. Уникум нации. Золотой генофонд. Зато Кличко говорит четко, с паузами и в парадоксальной форме. Все невольно напрягаются, видя, как ему физически трудно ловить мысль в глубине лобной доли. Во время спича у Кличко работают все мышцы мозга, в том числе и дельтовидная. О подвздошной я уже даже не упоминаю.

Главное теперь – удержать будущего президента от поездок в Вену. Пока все идет гладко: Германия за Кличко. Остальное не важно. Злые языки говорят, что быстрый Фирташ начал троллить с помощью Виталика Порошенко. Как только ему стали выписывать многомиллионные штрафы в Украине, так сразу же Кличко пошел в президенты. Не верю. Чистая душа дебила не позволяет Витале участвовать в подобного рода сомнительных схемах. Это слишком для него тяжело. Поэтому он и сохранил в таком возрасте младенческую ясность ума.

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