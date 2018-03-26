|СБУ возбудила дело о госизмене Портнова
|26.03.2018 14:44
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прежний первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, вероятно, причастен к оккупации Россией части территории УкраиныСБУ начала уголовное производство по статье "государственная измена" по первому заместителя главы Администрации Президента Януковиче Андрея Портнова.
"СБУ начала производства по Портнова по статье" государственная измена ". Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о" государственной измене ", а соответствующие сведения внесены в Единый список досудебных расследований" , - написал в Facebook народный депутат Андрей Левус.
По его убеждению, Портнов и теперь представляет угрозу украинской независимости ". " Не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями " , - написал Левус.
Он напомнил, что прежний первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, вероятно, причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента РФ Сергеем Глазьева и председателем Верховной Рады АРК Андреем Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014.
"Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский адвокат, экс-заместитель главы Администрации Президента", - написал Левус.
Как писал iPress.ua, Прокуратура Крыма проверяет причастность экс-чиновника Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портновак постановлению Верховного Совета Крыма во время начала русской оккупации полуострова.
Прокуроры во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича обнародовали записанную 1 марта 2014 Украинский разведкой разговор между советником Президента РФ Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем". В разговоре Глазьев сообщил собеседнику, что Верховная Рада АРК принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов. Он говорит, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".