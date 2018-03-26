Защита внефракционного нардепа Надежды Савченко просит апелляционный суд избрать депутату меру пресечения, не связанную с арестом, сообщил ее адвокат Виктор Чевгуз. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд арестовал Савченко 23 марта Фото: ЕРА "По номеру 1627/7 от сегодняшнего дня зарегистрирована жалоба. Через два-три дня будет назначена к рассмотрению", – сказал он. Чевгуз заявил, что защита рассматривает дело Савченко как политически мотивированное, подозрения против нее необоснованны. Также он считает, что при исследовании доказательств были допущены нарушения.Защита Савченко просит апелляционный суд отменить решение Шевченковского районного суда Киева, признать подозрение необоснованным и избрать меру пресечения, не связанную с арестом.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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