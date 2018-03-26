Экс-президент Украины Виктор Янукович сегодня не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

“Он на допрос не явился”, — сказали в Генпрокуратуре.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк отметил, что его подзащитный не появился по “уважительной причине”.

“Сегодня в 10:00 мы прибыли в Генпрокуратуру и предоставили пакет документов, в том числе доказательство уважительной причины неявки Виктора Януковича... Согласно статье 138 УПК Украины, бытие человека за границей является уважительной причиной его неявки”, — сказал Сердюк.

По его словам, сторона защиты регулярно предоставляет ГПУ документы, Янукович готов дать показания по делу о расстрелах на Майдане в рамках соглашения о международно-правовой помощи по прибытию следователей на территорию Российской Федерации по месту его нахождения.

“Но следователи этого не делают, поскольку дело носит вполне политический характер, и таким образом только создают видимость расследования”, — отметил адвокат.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила, что Януковича вызывают на 10:00 26 марта к старшему следователю по особо важным делам Департамента специальных расследований как подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования по делу Майдана.

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