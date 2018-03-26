|Галкин, Бабкина, Газманов, Судзиловская оторвались на дне рождения Буйнова
|26.03.2018 14:59
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С днём рождения, Друг! Дорожу, обожаю, жду встречи каждый раз, родное сердце! Целую, в щеку только, Алёна же читает.;) @buinovofficial Саша Буйнов в окружении нас.;)) #деньрождения #сднемрождения #happybirthday #bday #friends #birthdayparty #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actressПубликация от Олеся Судзиловская (@olesya * sudzilovskaya) 24 Мар 2018 в 9:13 PDT
Галкин исполнил песню Du hast из репертуара немецкой группы Rammstein.
Не оставляют эмоции.)) Веселый, громкий, вымышленный день рождения Саши Буйнова @buinovofficial ! Санечка, Алёнка, спасибо! Невероятно вкусно, музыкально, фейерично! Трио талантливейших - @buinovofficial , @maxgalkinru , @oleggazmanov ! #деньрождения #звезды #деньрождениябуйнова #happybirthday #birthdayparty #bdayПубликация от Олеся Судзиловская (@olesya * sudzilovskaya) 25 Мар 2018 в 9:07 PDT
Алла Пугачева, судя по отсутствию на общем снимке, не пришла на праздник.На своей странице в Instagram она разместила поздравительный пост."С днем рождения, брат! Душой всегда рядом с тобой", – написала она.
С днем рождения,Брат!Душой всегда рядом с тобой.Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) 24 Мар 2018 в 7:18 PDT
Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. В 2010 году он получил звание народного артиста Российской Федерации.
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