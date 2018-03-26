Иск жительницы Житомирской области было рассмотрено Верховным судом как примерное дело

"Сегодня главный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска" , - сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск был рассмотрен Верховным судом как примерное дело. Таким образом, решение Верховного суда по этому делу является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Напомним, 15 февраля ВСУ открыл производство по этой образцовой делом, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек. Иск в суд 30 ноября 2017 подала жительница Коростеня Житомирской области Наталия Дегтярь.

В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карту, документ в форме паспортной книжечки. Обращение обоснованно тем, что истица по причине своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные. Истица утверждает, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карты, так и в форме книжечки. Поэтому, по ее мнению, изготовления паспорта в форме бесконтактной карточки является правом, а не обязанностью гражданина, и Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-карты.