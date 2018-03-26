На борту рыболовецкого судна, которое 25 марта задержали украинские пограничники, находился экипаж из 10 человек. | Судно с членами экипажа на борту отконвоировали в порт Бердянска Фото: dpsu.gov.ua На борту находился экипаж из 10 человек. Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установили, что оно зарегистрировано на территории аннексированного Крыма. Члены экипажа нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели российские паспорта, выданные в аннексированном городе Керчь.Судно с членами экипажа на борту отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверок и процессуальных действий. Будут установлены личности задержанных. В ходе осмотра судна обнаружили трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.На членов экипажа составили протоколы по ст. 204-2 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Кодекса Украины об административных нарушениях. В отношении капитана судна в Службу безопасности Украины направили уведомление по ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) Уголовного кодекса. ВИДЕО Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Несмотря на то, что Украина закрыла торговые порты сразу после оккупации, а страны ЕС и США ввели экономические санкции, запрещающие торговлю, иностранные суда продолжают заходить в порты оккупированного Россией Крыма.По информации прокуратуры Крыма, по состоянию на 1 февраля 2018 года в список кораблей-нарушителей, которые заходили в аннексированный Крым, попали 665 судов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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