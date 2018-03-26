На борту рыболовецкого судна, которое 25 марта задержали украинские
пограничники, находился экипаж из 10 человек. | Судно с
членами экипажа на борту отконвоировали в порт Бердянска Фото:
dpsu.gov.ua На борту находился экипаж из 10 человек. Судно
"Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки
установили, что оно зарегистрировано на территории аннексированного
Крыма. Члены экипажа нарушили порядок выезда из временно
оккупированной территории Украины. Все они имели российские
паспорта, выданные в аннексированном городе Керчь.Судно с членами
экипажа на борту отконвоировали в порт Бердянска для проведения
дальнейших проверок и процессуальных действий. Будут установлены
личности задержанных. В ходе осмотра судна обнаружили трал для лова
рыбы и 5 тонн морепродуктов.На членов экипажа составили протоколы
по ст. 204-2 (нарушение порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Кодекса
Украины об административных нарушениях. В отношении капитана судна
в Службу безопасности Украины направили уведомление по
ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью
причинения вреда интересам государства) Уголовного кодекса.
ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба
України / YouTube Россия аннексировала
Крым после незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
Несмотря на то, что Украина закрыла торговые порты сразу после
оккупации, а страны ЕС и США ввели экономические санкции,
запрещающие торговлю, иностранные суда продолжают заходить в
порты оккупированного Россией Крыма.По информации прокуратуры
Крыма, по состоянию на 1 февраля 2018 года в список
кораблей-нарушителей, которые заходили в аннексированный Крым,
попали 665 судов.
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