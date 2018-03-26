Глава делегации Рады в ПАСЕ высказывается за закрытие Россотрудничества в Украине

Глава постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает прекратить деятельность Российского центра науки и культуры ("Россотрудничество") в Украине вместо того, чтобы высылать из страны российских дипломатов.

"Украина сейчас стоит не высылать российских дипломатов, поскольку кроме консулов здесь почти никого нет, а, наконец, прекратить деятельность ФСБшного Россотрудничества, замаскированного под российский "Культурный центр". Смысла и пользы будет точно больше", написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года группа активистов добровольческого движения "Организации украинских националистов" (ОУН) и ряда других националистических организаций забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества, расположенное на Подоле в Киеве. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.