|Лана дель Рей рассказала о конфликте с Radiohead из-за обвинений в плагиате
|26.03.2018 15:16
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Популярная американская певица Лана Дель Рей договорилась с группой Radiohead по поводу авторских прав, сообщает ВВС.
Известно, что поводом для спора стала песня Get Free, в которой коллектив усмотрел сходство со своим хитом Creep.
В минувшие выходные на концерте в рамках фестиваля Lollapalooza в Бразилии певица исполнила Get Free и сказала, что ситуация с иском разрешилась.
"Полагаю, теперь я могу петь эту песню, когда захочу, правда?" - добавила Дель Рей.
Комментариев со стороны Radiohead пока не поступало.
Ранне было известно о комментарии со стороны группы относительно схожести песен.
"Как издатели Radiohead мы подтверждаем, что с августа прошлого года вели переговоры с представителями Ланы Дель Рей, - говорится в пресс-релизе. - конечно, что в куплетах "Get Free" использованы музыкальные элементы куплетов "Creep", и мы просили это признать в пользу всех авторов песни.
Как сообщал svodka.net ранее, скандальный продюсер Харви Вайнштейн требовал у певицы Ланы Дель Рей убрать его имя из песни.
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