Перемирие начнется с 30 марта

Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенную на сайте ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочном прекращении огня, начиная с 30 марта 2018 00:01 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Ранее первая заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала , что объявлено 5 марта 2018 перемирие уменьшило интенсивность обстрелов, однако представители ОРДЛО ежедневно нарушают режим прекращения огня.