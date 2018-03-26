|ДФС и "Нафтогаз" могут подписать мировое соглашение по штрафам Коболева
|26.03.2018 15:24
|
Проверка оснований для начисления штрафа Коболева закончится ориентировочно 4 апреляГосударственная фискальная служба (ДФС) рассматривает вариант заключения мирового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" в рамках судебного процесса в связи со штрафами в размере 7 и 1,3 млрд грн, которые были наложены на председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева Энергетической таможней ДФС.
Андрей Коболев. Фото: AFP
Об этом заявил и. о. председателя ДФС Украины Мирослав Продан, передает "112 Украина" .
"Мы рассматриваем различные варианты. В том числе и заключение мирового соглашения (с НАК" Нафтогаз Украины ") , - сказал Продан.
Отмечается, что решение будет принято по результатам проверки, которая завершится 4 апреля. Проверка правомерности штрафных санкций проводится по поручению Президента Петра Порошенко с начала марта.
Напомним, энергетическая таможня ДФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8 млрд. гривен за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.
Поделитесь статьей с друзьями