По факту смерти 2-летнего мальчика в Виноградовском районе полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК, то есть умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"Сведения в ЕРДР по факту смерти двухлетнего ребенка внесены по ст.115 УК, то есть умышленное убийство. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, которые позволят установить окончательную причину смерти мальчика. До установления всех обстоятельств трагического инцидента все фигуранты по делу проходят как свидетели", - сообщила Т.Щеголева.

Напомним, что на прошлой неделе в Виноградовском районе мужчина, вернувшийся с заработков, нашел дома мертвым 2-летнего сына. При этом матери ребенка дома не было.

Среди версий смерти ребенка полиция рассматривает переохлаждение, общее истощение организма, в том числе и из-за голода. Однако экспертизы, которые установят точную причину смерти ребенка, могут продолжаться до середины апреля. Подозрение в деле пока никому не объявляли.

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