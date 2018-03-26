Порошенко подчеркнул, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, информирует svodka.net.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении из украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Потому что, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», – заявил он.

Порошенко подчеркнул, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Президент добавил, что Украина ощущает это каждый день в оккупированном Крыму и на Донбассе.

По его мнению, важно не ограничиваться символическими жестами.

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«Следующий шаг – увеличение цены для Москвы за совершенные международных преступлений, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций. Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права», – резюмировал Порошенко.

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