|Арьев выступает за закрытие Россотрудничества в Украине
|26.03.2018 15:32
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Политик назвал Россотрудничество "ФСБшных"Председатель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает прекратить деятельность Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Украине вместо того, чтобы высылать из страны российских дипломатов.
"Украина сейчас стоит не высылать российских дипломатов, поскольку кроме консулов здесь почти никого нет, а наконец прекратить деятельность ФСБшных Россотрудничества, замаскированного под российский" Культурный центр ". Смысла и пользы будет точно больше" , - написал Арьев в Facebook .
Напомним, что в Киеве молодые с шевронами "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор" зашли в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ , известного как «Россотрудничество», на Подоле и разрисовали внутри стены.
Тогда на улице Сагайдачного 25 Б "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского разбили здания "Сбербанка", "Альфа банка" и "Росспивробитницва" . По информации полиции, никто не пострадал, никого не задерживали .