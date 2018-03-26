Буквально на днях специалисты по кибербезопасности сообщили об атаке нового вируса, который способен украсть файлы и доступ к учетным записям пользователей. Стоит отметить, что он распространяется благодаря популярным YouTube или Яндекс.Диск, сообщает со ссылкой на .

Как выяснилось экспертами по кибербезопасности, этот вирус в модификациях Trojan.PWS.Stealer.23012 и Trojan.PWS.Stealer.23198 делает скриншоты экрана и копирует с компьютера текстовые файлы и изображения, а также логины и пароли, сохраненные в браузерах Vivaldi, Chrome, YandexBrowser, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo и Torch.

Уточним, что потом полученную информацию он сохраняет в архив и высылает злоумышленникам, которые проворачивают разные аферы, пользуясь вашими личными данными.

Кроме того, вредоносное программное обеспечение распространяется через ссылки в комментариях на YouTube под видом полезных приложений и путеводителей по чит-ходам в компьютерных играх. Чтобы убедить пользователей скачать вирус с файлообменника, злоумышленники сопровождают ссылки одобрительными комментариями, написанными от имени поддельных аккаунтов.

В то же время специалисты предупреждают, что уязвимыми оказались все компьютеры на платформе Windows.

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