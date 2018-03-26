Меры санкционного воздействия в ответ на химическую атаку России в Солсбери уже принимаются. Это следует из заявления министра обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, который в ходе визита в Эстонию объявил о подготовке ареста российского капитала, сообщает Newsader.

«Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — сказал на пресс-конференции в Таллине Уильямсон, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, уже в ближайшие недели и месяцы британское правительство «будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались». Со своей стороны министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что «правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери».

Как подчеркнул Уильямсон, терпение международной общественности по «делу Скрипаля» на пределе, в то время как поддержка Великобритании со стороны союзников сама по себе стала поражением для Путина. Глава военного ведомства констатировал, что мир консолидировался с Лондоном, выразив поддержку по поводу позиции в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Reuters.

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