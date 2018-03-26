



Як ставляться ваші батьки до татуювань? Так, мама відомої співачки Насті Каменських, не лише схвалює, але й сама зважилась на малюнок на тілі - заради доньки!



Виявилося, що не так давно співачка запропонувала мамі, яку називає "моя Лідочка", зробити вдвох татуювання. Втім, в результаті з салону з малюнком вийшла лише мама зірки, а Настя утрималась.



"Мама дуже суворо ставилась до мене та тата", – розповіла співачка про стосунки з мамою, хоча й додала, що з роками вони стали дуже хорошими подругами.



На татуюванні мами зірки розміщений запис "У мене тут Україна і корона, тому що моя дочка – королева".





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