|Мама Насті Каменської зробила татуювання в честь доньки (ФОТО)
|26.03.2018 15:37
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Як ставляться ваші батьки до татуювань? Так, мама відомої співачки Насті Каменських, не лише схвалює, але й сама зважилась на малюнок на тілі - заради доньки!
Виявилося, що не так давно співачка запропонувала мамі, яку називає "моя Лідочка", зробити вдвох татуювання. Втім, в результаті з салону з малюнком вийшла лише мама зірки, а Настя утрималась.
"Мама дуже суворо ставилась до мене та тата", – розповіла співачка про стосунки з мамою, хоча й додала, що з роками вони стали дуже хорошими подругами.
На татуюванні мами зірки розміщений запис "У мене тут Україна і корона, тому що моя дочка – королева".
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