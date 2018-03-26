|КНДР отказались принимать репера Psy
|26.03.2018 15:38
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Северная Корея отказалась от визита южнокорейского рэпера Psy, сообщает The Korea Times.
С предложением организовать такую поездку к Пхеньяну обращался Сеул. По имеющимся данным, музыкант мог войти в состав группы артистов, которые должны выступить в Северной Корее.
Против приезда Psy якобы высказалась знаменитая певица из КНДР Хён Сон Воль.
Пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея, со своей стороны, сказал, что подтверждения таких сообщений у них нет.
Подробности о грядущих выступлениях, в том числе список исполнителей и график концертов, ожидаются во вторник, 27 марта.
Ранее сообщалось, что выступления артиста организовало правительство Южной Кореи.
Напомним, что сам клип Gangnam Style вышел в 2014 году и побил все рекорды YouTube. Он вошел в истоию, как один из самых просматриваемых роликов в мире. Видео сломало счетчик просмотров видеохостинга, собрав более 3 миллиардов просмотров.
Как сообщал svodka.net ранее, Федерация фристайла Южной Кореи заявила о пожизненной дисквалификации спортсменов Чхве Дже У и Ким Чи Хена. Такое решение Федерация приняла после того, как стало известно о сексуальных домогательствах этих личностей к фристайлисткам сборной страны.
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