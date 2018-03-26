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Бирюков о критиках власти: Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли сказать очевидное? Они - враги
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26.03.2018 15:39
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Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что,
несмотря на войну, в Украине идут реформы и растет экономика, а
действия власти критикует "гигантская толпа идиотов".
Бирюков: Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс
Фото: Юрий Бирюков / Facebook "Четыре года войны. Потеря части
территории, потеря части экономики, разрыв торговых связей,
жесточайшее наследие предыдущих "правителей". Если хотя на
мгновение вдуматься, то волосы дыбом – 20% ВВП отрезали "по
живому". И это все – результат "братской дружбы" нелюдей из
страны-404", – написал он.Советник президента отметил, что за
четыре года войны в Украине "стабилизировалась и начала расти
экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия,
ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики сформирована
международная коалиция союзников".Он добавил, что несмотря на войну
в Украине не вводили карточную систему отпуска продуктов, не
сокращали социальные выплаты, не вводили дополнительные налоги или
трудовую повинность, не ограничивали свободу слова и проводили
выборы."Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не он
вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на
обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и
в районе Изварино. И если отвлечься от ботоферм и резидентов –
все равно, в нашей стране остается гигантская толпа идиотов,
которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно
руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы
называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать
очевидное? Они – враги", – заявил Бирюков.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2056819654586841
Бирюков, который оказывал помощь украинским военным в зоне
АТО, был назначен советником президента 13 августа 2014
года. Бирюков, известный в интернет-сообществе под ником
"Феникс", является основателем Фонда помощи стране
"Крылья Феникса".
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