Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что, несмотря на войну, в Украине идут реформы и растет экономика, а действия власти критикует "гигантская толпа идиотов". Бирюков: Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс Фото: Юрий Бирюков / Facebook "Четыре года войны. Потеря части территории, потеря части экономики, разрыв торговых связей, жесточайшее наследие предыдущих "правителей". Если хотя на мгновение вдуматься, то волосы дыбом – 20% ВВП отрезали "по живому". И это все – результат "братской дружбы" нелюдей из страны-404", – написал он.Советник президента отметил, что за четыре года войны в Украине "стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики сформирована международная коалиция союзников".Он добавил, что несмотря на войну в Украине не вводили карточную систему отпуска продуктов, не сокращали социальные выплаты, не вводили дополнительные налоги или трудовую повинность, не ограничивали свободу слова и проводили выборы."Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино. И если отвлечься от ботоферм и резидентов – все равно, в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", – заявил Бирюков. https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2056819654586841 Бирюков, который оказывал помощь украинским военным в зоне АТО, был назначен советником президента 13 августа 2014 года. Бирюков, известный в интернет-сообществе под ником "Феникс", является основателем Фонда помощи стране "Крылья Феникса". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бирюков украины президента порошенко года Теги: политика