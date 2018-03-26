Россия пообещала дать «зеркальный ответ» на высылку дипломатов из США.

Соединенные Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, информирует svodka.net.

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Как заявили представители администрации президента США Дональда Трампа, эти меры принимаются в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Высылка дипломатов должна послужить сигналом того, что в США «недопустимо много» сотрудников российских спецслужб.

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В числе высылаемых дипломатов 12 сотрудников российской миссии при ООН. Речь идет о сотрудниках российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Высылаемым дипломаты дан срок в семь дней, в течение которого они должны будут покинуть Соединенные Штаты.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия даст «зеркальный ответ» на высылку дипломатов из США.

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«Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова», — цитирует РИА Новости заявление Джабарова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам также заявил, что решение о высылке сотрудников миссии России при ООН является незаконным, так как эта организация не находится под американской юрисдикцией.

О готовности администрации Дональда Трампа выслать «десятки» российских дипломатов ранее сообщал Bloomberg.

Как сообщали новости мира ранее, прежний офицер ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а через четыре года передан Великобритании в рамках «обмена шпионами». 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери.

Великобритания обвинила Россию в причастности к попытке отравления Скрипалей и объявила 23 российских дипломата персонами нон грата.

Также о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипалей 26 марта планируют объявить страны Евросоюза.

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