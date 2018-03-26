Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео выступают против глобализации и поддерживают выход страны из ряда международных соглашений, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" американский политолог, директор международной некоммерческой организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев. Залмаев: Обеспокоенность вызывает ситуация в целом Фото: Peter Zalmayev / Facebook "Обеспокоенность вызывает ситуация в целом. Болтон ратует за отмену ядерных договоренностей с Ираном и чуть ли не за нанесение по КНДР превентивного ядерного удара. Не исключено, что новые соратники Трампа могут втянуть США в какую-то войну, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны, с которыми сталкивается глава государства. И Помпео, и Болтон не вселяют доверия в контексте расследования по делу о связях Трампа с РФ. На мой взгляд, при этих двух новых ставленниках подрыв институтов власти в США лишь усилится", – подчеркнул политолог.По его мнению, Болтон придерживается антироссийских взглядов."Болтон, как и Помпео, известен своим экстремально ястребиным взглядом. Они оба готовы подыгрывать трамповской дудке, выступают против глобализации и поддерживают выход США из любых соглашений, которые, на их взгляд, связывают Америку по рукам и ногам. Хотя американский миропорядок как раз и держится на этих соглашениях. Трамп занят политическим выживанием и подобная риторика соответствует ожиданиям его электората. Непосредственно у Болтона наблюдаются антипутинские и антироссийские взгляды. Поддержка Украины с его стороны может быть только из-за нелюбви к РФ. Думаю, его назначение не будет иметь негативных последствий для Украины в ближайшем будущем", – отметил Залмаев.По его словам, Болтон мог занять пост советника сразу после победы Трампа на выборах."Кандидатура Болтона рассматривалась Трампом еще после победы на выборах, но он его не выбрал из-за пресловутых болтоновских "моржовых" усов. Президенту США не понравился этот старомодный стиль. Но Трамп не славится последовательностью действий. Многие не хотели назначения хитрого и изворотливого Болтона. Его называют самым недипломатичным дипломатом США. И его фигура вызвала массу негодования и встревоженности как между демократов, так и республиканцев", – резюмировал Залмаев.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.23 марта Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Гербера Макмастера. Его преемником станет республиканец Джон Болтон.С 2001-го по 2005 год он работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006 год. Политик известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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