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Новые соратники Трампа могут втянуть США в какую-то войну, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны – политолог Залмаев
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26.03.2018 15:47
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Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной
безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео выступают
против глобализации и поддерживают выход страны из ряда
международных соглашений, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"
американский политолог, директор международной некоммерческой
организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев.
Залмаев: Обеспокоенность вызывает ситуация в целом Фото: Peter
Zalmayev / Facebook "Обеспокоенность вызывает ситуация в целом.
Болтон ратует за отмену ядерных договоренностей с Ираном и чуть ли
не за нанесение по КНДР превентивного ядерного удара. Не исключено,
что новые соратники Трампа могут втянуть США в какую-то войну,
чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны, с которыми
сталкивается глава государства. И Помпео, и Болтон не вселяют
доверия в контексте расследования по делу о связях Трампа с РФ. На
мой взгляд, при этих двух новых ставленниках подрыв институтов
власти в США лишь усилится", – подчеркнул политолог.По его
мнению, Болтон придерживается антироссийских взглядов."Болтон, как
и Помпео, известен своим экстремально ястребиным взглядом. Они оба
готовы подыгрывать трамповской дудке, выступают против глобализации
и поддерживают выход США из любых соглашений, которые, на их
взгляд, связывают Америку по рукам и ногам. Хотя американский
миропорядок как раз и держится на этих соглашениях. Трамп занят
политическим выживанием и подобная риторика соответствует ожиданиям
его электората. Непосредственно у Болтона наблюдаются антипутинские
и антироссийские взгляды. Поддержка Украины с его стороны может
быть только из-за нелюбви к РФ. Думаю, его назначение не будет
иметь негативных последствий для Украины в ближайшем
будущем", – отметил Залмаев.По его словам, Болтон мог занять
пост советника сразу после победы Трампа на выборах."Кандидатура
Болтона рассматривалась Трампом еще после победы на выборах, но он
его не выбрал из-за пресловутых болтоновских "моржовых" усов.
Президенту США не понравился этот старомодный стиль. Но Трамп не
славится последовательностью действий. Многие не хотели назначения
хитрого и изворотливого Болтона. Его называют самым недипломатичным
дипломатом США. И его фигура вызвала массу негодования и
встревоженности как между демократов, так и республиканцев", –
резюмировал Залмаев.13 марта президент США Дональд
Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста
госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего
должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в
Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря
будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.23
марта Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности
Гербера Макмастера. Его преемником станет республиканец Джон
Болтон.С 2001-го по 2005 год он работал заместителем госсекретаря
США по вопросам контроля над вооружениями и международной
безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006
год. Политик известен своими консервативными взглядами на
внешнюю политику.
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