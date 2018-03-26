Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать 60 россиян из Соединенных Штатов и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании, сказали высокопоставленные должностные лица США, передает со ссылкой на Reuters.

Распоряжение касается в том числе 12 российских офицеров разведки из миссии России в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В документе, как отмечает издание, отражены опасения, что деятельность российской разведки становится все более агрессивной, заявили высокопоставленные должностные лица из администрации США на условиях анонимности.

Напомним, ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.

Также напомним, Украина высылает 13 российских дипломатов.

Британская газета The Times ранее со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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