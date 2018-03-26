Депутат также задекларировала автомобиль Volvo XC60 за 1,2 млн. грн

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости" .

244,4 тыс. Гривен дохода Сюмар составила заработная плата, 1 млн гривен - средств, полученных от отчуждения недвижимости, 252,8 тыс. Гривен - обеспечение депутатской деятельности, а 26,7 тыс. Гривен - алименты от бывшего мужа, политолога Виктора Тарана .

Наличными Сюмар задекларировала 87 тыс. Долларов и 2800000 гривен. В июне 2017 года в результате раздела имущества с Тараном Сюмар приобрела право на квартиру площадью 106,7 кв. м в Киеве стоимостью 800 тыс. гривен.

В декларации за 2016 она указала владения земельным участком (1136 кв. М) и непринятым в эксплуатацию дачным домом (170 кв. М) в поселке городского типа Глеваха Киевской области. Ранее депутат объясняла, что в соответствии с договором о разделе имущества, одна квартира досталась ей, а вторая - Тарана.

Также прежний муж оплатил 1 млн гривен компенсации за дачный дом в Глевахе. По 2017 она задекларировала автомобиль Volvo XC60 2016 выпуска стоимостью 1200000 гривен.

Отметим, что 2015 года Сюмар задекларировала 2 млн гривен доходов, а за 2016 - 1 млн гривен доходов.