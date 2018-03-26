Стресс и постоянная занятость отрицательно влияют на здоровье нашего организма.

Явным признаком этого является и выпадение волос. Для замедления процесса и улучшения состояния волос можно использовать домашний шампунь, рецепт которого предлагается ниже, пишет со ссылкой на .

Шампунь легко и просто дома

Шампунь легко и просто сделать в домашних условиях. К тому же это действительно эффективное средство. Результат не заставит себя ждать: волосы опять станут красивыми, сильными и сияющими. А через месяц-два его регулярного использования возобновиться рост волос и заметно увеличится их объем.

Ингредиенты:

1 л готового натурального шампуня из крапивы, 100 мл пантенола, по 1 бутылочке витаминов А и Д для грудничков (30 мл), 50 мл касторового масла, 3 флакона комплекса витаминов В.

Добавьте в 750 мл шампуня из крапивы пантенол, касторовое масло и необходимые витамины. Несколько раз хорошо встряхните бутылку, чтобы перемешались все ингредиенты. Мойте волосы сделанным вами шампунем 2-3 раза в неделю. При этом не забывайте хорошо массировать голову.

Пантенол поддерживает нормальное состояние кожи головы, предотвращает сухость волос, нормализует клеточный метаболизм, усиливает регенерацию кожи головы и рост волос.

Касторовое масло богато витамином Е и рицинолевой кислотой. Оно укрепляет кутикулу волосяного стержня. Витамин Е – сильный антиоксидант. Он защищает волосы и кожу головы от вредного воздействия свободных радикалов. Касторовое масло обладает регенерирующими свойствами. Также у него выраженное противогрибковое действие: уничтожается грибковая инфекции, вызывающая перхоть. Оно обладает защитным, успокаивающим и заживляющим эффектом. Благодаря своей густой консистенции касторовое масло хорошо удаляет омертвевшие клетки, освобождает волосяные фолликулы и усиливает рост волос.

Витамины, входящие в состав шампуня, выполняют множество важных функций в организме человека, в частности стимулируют рост эпителиальных тканей, обеспечивают антиоксидантную функцию, питают волосы и возвращают им силу.

Смотрите видео, как сделать шампунь в домашних условиях

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