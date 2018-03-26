На прошлой неделе все СМИ с удовольствием обсуждали публикацию рейтинга армий мира от издания Newsweek, в котором Украина, вошедшая в ТОП-50, заняла 30-е место. Кто-то в этой позиции увидел “зраду”, кто-то “перемогу”, хотя лично я подобного рода рейтингам доверяю постольку поскольку. Но, есть один момент, который многие не учли.

В мире 248 стран и территориальных образований, официально признанных (не признанных не считаем). Исходя из этого, 30-е место смотрится очень и очень неплохо. Но, своим рейтингом Newsweek продемонстрировал не только место ВСУ в мире, но и на европейском плацдарме и если учесть расстановку сил стран ЕС, то Украина занимает 9-е место.

Сам же рейтинг европейских стран от Newsweek выглядит следующим образом:

1 Франция (5-е место в рейтинге стран мира);

2 Великобритания (6-е место в рейтинге стран мира)

3 Германия (9)

4 Италия (11)

5 Польша (19)

6 Испания (27)

7 Греция (28)

8 Швеция (29)

9 Украина (30)

10 Чехия (32)

Конечно, формирование подобных рейтингов их авторами для меня остается загадкой, поскольку учитывать лишь количественные показатели не всегда корректно, ведь играет роль и целый ряд прочих факторов, между которых и настоящий опыт ведения боевых действий против превосходящего противника. Тем не менее, 9-е место между стран Европы в ТОП-10 – это очень неплохо. Но если быть объективным, но оно выше как минимум на 2 позиции.

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