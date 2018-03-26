|Европейский союз обеспокоен монополией компании Google
|26.03.2018 15:53
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Собраны доказательства того, что Google злоупотребляет этим положением с целью продвижения себя и ослабления конкурентов.
В ЕС заговорили о разделении Google.Компанию обвинили в доминировании на рынке, информирует svodka.net.
ЕС обнаружил доминирование компании в сфере поисковых услуг.
Европейский союз обеспокоен монопольным положением компании Google на рынке и не исключает, что ее могут разделить на более мелкие фирмы. Об этом заявил еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, пишет The Telegraph.
«Я считаю, что важно оставить этот вопрос открытым и сохранить в повестке дня», — ответила Вестагер на вопрос, является ли единственным решением к доминирующему положению Google разделение компании.
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Еврокомиссар добавила, что ЕС доказал доминирование компании в сфере поисковых услуг и обнаружил, что фирма злоупотребляет этим положением с целью продвижения себя и ослабления конкурентов.
Напомним, в США началось полномасштабное расследование относительно работы Google Inc., в ходе которого будет выяснено, не нарушает ли компания права потребителей и антимонопольное законодательство.