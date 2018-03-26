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Министр обороны Великобритании об отравлении Скрипаля: Терпение по отношению к Путину на исходе
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26.03.2018 15:55
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По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона,
объединения стран вокруг позиции Британии по ситуации с отравлением
российского разведчика Сергея Скрипаля это уже большая победа и это
посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту России
Владимиру Путину. Уильямсон заявил, что поддержка позиции
Великобритании "является поражением для президента Путина" Фото:
ЕРА Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, Он
отметил, что поддержка позиции Великобритании "является поражением
для президента Путина"."Терпение мира по отношению к президенту
Путину и его действиям уже на исходе, и то, что и страны-члены
НАТО, и страны Евросоюза выразили поддержку Соединенному
Королевству... Я на самом деле думаю, что это самый лучший ответ,
на который мы могли рассчитывать", –
сказал Уильямсон. По его словам, целью Кремля является
разделение позиции стран по отношению дела об отравлении
Скрипаля."Но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии
и это само по себе большая победа, это посылает необычайно значимый
сигнал Кремлю и президенту Путину", –
заявил Уильямсон. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии и
других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили
отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата
Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало,
что Франция, Польша, Литва, Латвия и
Эстония рассматривают возможность высылки российских
дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Издание The Times со
ссылкой на источники сообщило, что выслать сотрудников российских
дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза.26 марта
президент США Дональд Трамп приказал выслать из США 60 российских
дипломатов из-за отравления Скрипаля.Скрипаль – прежний офицер
российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии
данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате
обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках
этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион
приобрел в 2011 году.
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