По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, объединения стран вокруг позиции Британии по ситуации с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля это уже большая победа и это посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту России Владимиру Путину. Уильямсон заявил, что поддержка позиции Великобритании "является поражением для президента Путина" Фото: ЕРА Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, Он отметил, что поддержка позиции Великобритании "является поражением для президента Путина"."Терпение мира по отношению к президенту Путину и его действиям уже на исходе, и то, что и страны-члены НАТО, и страны Евросоюза выразили поддержку Соединенному Королевству... Я на самом деле думаю, что это самый лучший ответ, на который мы могли рассчитывать", – сказал Уильямсон. По его словам, целью Кремля является разделение позиции стран по отношению дела об отравлении Скрипаля."Но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии и это само по себе большая победа, это посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту Путину", – заявил Уильямсон. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что выслать сотрудников российских дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза.26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из США 60 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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