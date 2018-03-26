|В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов
|26.03.2018 15:56
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Москва в ближайшее время ответит каждой стране на высылку российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщил источник в МИД РФ, передает .
“Москва в ближайшее время ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов”, — сообщило издание со ссылкой на источник.
Напомним, 14 стран ЕС 26 марта сообщили о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Украина также объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.
США в свою очередь вышлют 60 россиян и закроют консульство в Сиэтле.
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