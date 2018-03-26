Климкин: Выдворение российских дипломатов - лишь начало, Украине и Европе нужно избавиться еще от газовой зависимости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что выдворение российских дипломатов должно быть лишь началом, еще следует избавиться от российской газовой зависимости.

"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексные действия. Россия понимает только такой язык", - написал глава МИД в Твиттере.

По словам П.Климкина, российский газ имеет "нервно-паралитическое" действие для всей Европы.

"И Европа, и Украина должны избавиться от российской газовой зависимости", - подытожил министр.

Как сообщалось, Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко.