|США решили выдворить 60 российских дипломатов
|26.03.2018 16:00
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Соединенные Штаты Америки приняли решение выдворить 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте BreakingNNow.
По полученным данным, также было принято решение закрыть консульство в Сиэтле.
"США выдворили 60 российских дипломатов и закрыли консульство Сиэтла после отравления разведчика в Солсбери", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.
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