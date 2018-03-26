14 стран-членов Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. На данный момент известно, что между таких стран Германия, Франция, Литва и Польша. Евросоюз вышлет российских разведчиков в знак солидарности с Великобританией Фото: ЕРА Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 березня 2018 р. Так, издание Sueddeutsche Zeitung сегодня написало, что Германия вышлет четырех российских дипломатов.Франция также заявила о высылке четырех российских дипломатов, говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции.По словам министерства иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, литовское государства выдворит трех сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием."В знак солидарности с Великобританией из-за нападения в Солсбери Литва приняла решение выдворить трех офицеров российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием; внести 21 гражданина в список Магнитского; запретить въезд в Литву 23 гражданам", – написал он в своем Twitter. In solidarity with the UK over #SalisburyAttack Lithuania has undertaken decision to: expel 3 Russian intelligence officers operating under diplomatic cover; sanction additional 21 individuals under the Lithuanian Magnitsky Act; ban 23 more from the entrance to LT. @BorisJohnson — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 26 березня 2018 р. Четырех российских дипломатов вышлет и Польша. "Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 году четыре члена дипломатического персонала РФ в Республике Польша были объявлены персонами нон грата на территории Республики Польша", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства государства.Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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