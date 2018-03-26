Журналистка Юлия Мостовая считает, что у внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую арестовали за подготовку госпереворота и покушения на высшее руководство страны, могут появиться подражатели.

"В нынешней ситуации Надежда Савченко – это не эксклюзивное явление, а просто одно из возможных его имен. Предсказуемое и логичное. Человек, показывавший средний палец российской власти из тюремной клетки, способен показать его и украинской. Агрессивная, смелая, невежественная. Ею даже управлять не нужно. Как каучуковой бомбой. Скорее только, Савченко — искренна, но ее "запуск" – медвежья услуга стране", – написала Мостовая в статье на "", передает

По ее словам, каждая политическая сила пытается трактовать в свою пользу отношение украинского общества к видеодоказательствам и ГПУ.

"На самом деле, нужно дождаться социологии и не обманываться комментариями в соцсетях и телеопросами. Ведь когда "Фейсбук" кипел негодованием от действий власти в отношении Саакашвили (экс-президент Грузии. - Ред.), закрытая социология Банковой показывала, что такую позицию разделяет лишь 1/5 населения страны. Вместе с тем, непременно, – для части населения сценарий Савченко приемлем как очередная форма патернализма, простое решение всех проблем и "одна таблетка для похудения", – отметила она.

Журналистка пояснила, что подражатели у Савченко могут появиться, потому что некоторая часть населения страны не боится власть.

"Именно следовательно в стране, где оружие уже никто не закапывает и даже не поливает маслом, его – сколько угодно; в стране, где большинство людей власть не ненавидит, не боится, а презирает; где 90% не желают принимать участие в общественной жизни; где существуют частные армии; где созидание не в тренде – у Надежды Савченко вполне могут появиться подражатели", – добавила она.

Мостовая подчеркнула, что их, вероятно, будет не легко увидеть в ток-шоу.

"И совсем не факт, что их будет легко рассмотреть в свете телевизионных эфиров и ток-шоу. В обществе, где прежний водораздел на Запад и Восток сменила линия фронта между бедными и богатыми, между бесправными и безнаказанными, к сожалению, появятся те, кто соблазнится крайне ошибочным, но простым решением", – резюмировала она.

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