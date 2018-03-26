На данный момент задержано судно с суднокомандою на борту отконвоировано в порт Бердянска

"Судно" НОРД "остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ выданные в г.. Керчь " , - сообщает Госпогранслужба .

На данный момент задержано судно с суднокомандою на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По факту обнаружения правонарушения проинформирован подразделения прокуратуру, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.