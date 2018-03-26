В ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Петр Порошенко, передает

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украины в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал Президент.

По его словам, Россия в очередной раз подтвердила пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

"Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе. Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций", - заявил Порошенко.

Он заявил, что общий ответ Кремлю и в дальнейшем быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права.

Как сообщал 26 марта сразу ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.

Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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